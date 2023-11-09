В Латвии легализовали однополые партнёрства

Сейм Латвии принял в окончательном чтении законопроект, легализующий однополые партнёрства. Как уточняет LSM, в общей сложности депутаты приняли восемь поправок, которые были разработаны Минюстом страны в соответствии с постановлением Конституционного суда.

В итоге парламентарии проголосовали за введение института гражданского партнёрства, которое позволит двум совершеннолетним людям любого пола зарегистрировать отношения у нотариуса. Причём они не будут приравниваться к браку, однако позволят получать социальные гарантии и налоговые льготы и принимать решения о лечении партнёров, если они не могут о себе позаботиться.

Планируется, что нововведения вступят в силу 1 июля следующего года. Тем временем оппозиция призывает президента Латвии Эдгарса Ринкевичса провести референдум до официальной публикации закона, однако пока не известно, будет ли начат сбор необходимых для этого подписей парламентариев.