В Латвии легализовали однополые партнёрства
Сейм Латвии принял законопроект, легализующий однополые партнёрства
Сейм Латвии принял в окончательном чтении законопроект, легализующий однополые партнёрства. Как уточняет LSM, в общей сложности депутаты приняли восемь поправок, которые были разработаны Минюстом страны в соответствии с постановлением Конституционного суда.
В итоге парламентарии проголосовали за введение института гражданского партнёрства, которое позволит двум совершеннолетним людям любого пола зарегистрировать отношения у нотариуса. Причём они не будут приравниваться к браку, однако позволят получать социальные гарантии и налоговые льготы и принимать решения о лечении партнёров, если они не могут о себе позаботиться.
Планируется, что нововведения вступят в силу 1 июля следующего года. Тем временем оппозиция призывает президента Латвии Эдгарса Ринкевичса провести референдум до официальной публикации закона, однако пока не известно, будет ли начат сбор необходимых для этого подписей парламентариев.
Ранее Лайф писал, что Ватикан разрешил геям и транссексуалам участвовать в церковных таинствах. Причём подобные положения соответствуют позиции папы римского Франциска.
Shutterstock