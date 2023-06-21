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21 июня, 10:48

"Безусловно, вымрет": Милонов дал неутешительный прогноз для Эстонии, узаконившей однополые браки

Милонов назвал ожидаемой легализацию однополых браков в Эстонии

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ожидаемым решение Эстонии легализовать однополые браки. По его словам, эта мера будет способствовать вымиранию и без того малочисленного народа.

"С почином! Это ожидаемо. Очень странно, что это не произошло там ещё раньше. Эстонцы и так очень маленький народ, а так они прилагают ещё большие усилия для своего скорейшего вырождения", — заявил парламентарий в беседе с РИА ФАН.
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Он выразил уверенность в том, что народонаселение Эстонии "безусловно, вымрет", поскольку ставит себя под удар такими законами. А следующими легализовать однополые браки могут Латвия и Литва, считает Милонов.

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Напомним, накануне парламент Эстонии проголосовал в поддержку закона о легализации однополых браков. Закон вступит в силу в 2024 году. Эстония станет второй страной Восточной Европы после Словении, где одобрены нетрадиционные союзы.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова
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