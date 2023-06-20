В Эстонии легализовали однополые браки

Парламент Эстонии Рийгикогу проголосовал в поддержку закона о легализации однополых браков. Об этом сообщает во вторник портал Эстонского национального телерадиовещания (ЕRR). Закон вступит в силу в 2024 году. Эстония станет второй страной Восточной Европы после Словении, где одобрены нетрадиционные союзы.

В соответствии с документом, в брак на территории Эстонии смогут вступать два совершеннолетних человека независимо от их пола. Закон также разрешает однополым супругам усыновлять детей. При этом устанавливается принцип, согласно которому у ребёнка не может быть более двух родителей.