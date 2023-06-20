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20 июня, 09:41

В Эстонии легализовали однополые браки

Парламент Эстонии Рийгикогу проголосовал в поддержку закона о легализации однополых браков. Об этом сообщает во вторник портал Эстонского национального телерадиовещания (ЕRR). Закон вступит в силу в 2024 году. Эстония станет второй страной Восточной Европы после Словении, где одобрены нетрадиционные союзы.

В соответствии с документом, в брак на территории Эстонии смогут вступать два совершеннолетних человека независимо от их пола. Закон также разрешает однополым супругам усыновлять детей. При этом устанавливается принцип, согласно которому у ребёнка не может быть более двух родителей.

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А ранее Лайф писал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину юридически признать однополые пары в стране и оштрафовал за отказ регистрировать брак двух мужчин. Та же участь постигла и Румынию, которая является членом ЕС с января 2007 года.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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