В Эстонии легализовали однополые браки
Парламент Эстонии Рийгикогу проголосовал в поддержку закона о легализации однополых браков. Об этом сообщает во вторник портал Эстонского национального телерадиовещания (ЕRR). Закон вступит в силу в 2024 году. Эстония станет второй страной Восточной Европы после Словении, где одобрены нетрадиционные союзы.
В соответствии с документом, в брак на территории Эстонии смогут вступать два совершеннолетних человека независимо от их пола. Закон также разрешает однополым супругам усыновлять детей. При этом устанавливается принцип, согласно которому у ребёнка не может быть более двух родителей.
А ранее Лайф писал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину юридически признать однополые пары в стране и оштрафовал за отказ регистрировать брак двух мужчин. Та же участь постигла и Румынию, которая является членом ЕС с января 2007 года.
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