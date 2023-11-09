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9 ноября, 16:37

Блогер-миллионник запер в московской квартире курьера из-за якобы поддельной сумки за ₽500 тысяч

Блогер-миллионник Дудков насильно удерживал курьера в квартире в Москве

<p>Блогер-миллионик Андрей Дудков. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59169" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Блогер-миллионик Андрей Дудков. Обложка © Telegram / SHOT

Блогер-миллионник Антон Дудков запер в квартире курьера в Москве. Дело в том, что мужчина якобы привёз поддельную сумку, а не оригинал за 500 тысяч рублей.

По информации SHOT, 36-летний блогер заказал в интернете сумку за 500 тысяч рублей, оплатив покупку онлайн. Курьер приехал домой к Дудкову, тот рассмотрел товар со всех сторон и пришёл к выводу, что сумка — не оригинал. Блогер сразу потребовал обратно свои деньги. Курьер же пояснил ему, что не может этого сделать, так как это не входит в его обязанности. В итоге Дудков не придумал ничего лучше, как запереть мужчину у себя дома в обмен на "выкуп".

По данным телеграм-канала, блогер в итоге отпустил курьера и пошёл в полицию. Похожая история уже происходила с Дудковым. В 2020 году, по его словам, "Центральный дом дизайнера" не возвращал ему 140 тысяч рублей за вещи, которые ему не подошли.

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А ранее Лайф писал, что полицейские Казани нашли пропавшую несколько дней назад 26-летнюю жительницу Татарстана, которая попалась на уловки мошенников. Она перевела аферистам 750 тысяч кредитных рублей, избавилась от телефона, а потом пряталась в гостинице под чужим именем, в то время как её брата разводили на миллион рублей за освобождение сестры.

Дарья Нарыкова
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