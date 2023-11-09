Блогер-миллионник запер в московской квартире курьера из-за якобы поддельной сумки за ₽500 тысяч

Блогер-миллионник Антон Дудков запер в квартире курьера в Москве. Дело в том, что мужчина якобы привёз поддельную сумку, а не оригинал за 500 тысяч рублей.

По информации SHOT, 36-летний блогер заказал в интернете сумку за 500 тысяч рублей, оплатив покупку онлайн. Курьер приехал домой к Дудкову, тот рассмотрел товар со всех сторон и пришёл к выводу, что сумка — не оригинал. Блогер сразу потребовал обратно свои деньги. Курьер же пояснил ему, что не может этого сделать, так как это не входит в его обязанности. В итоге Дудков не придумал ничего лучше, как запереть мужчину у себя дома в обмен на "выкуп".

По данным телеграм-канала, блогер в итоге отпустил курьера и пошёл в полицию. Похожая история уже происходила с Дудковым. В 2020 году, по его словам, "Центральный дом дизайнера" не возвращал ему 140 тысяч рублей за вещи, которые ему не подошли.