В Петербурге начали собирать "коробки храбрости" для маленьких пациентов больниц
В Северной столице началась традиционная благотворительная акция "Коробка храбрости", в рамках которой участники мероприятия соберут подарки для маленьких пациентов петербургских больниц.
В Петербурге дали старт благотворительной акции "Коробки храбрости". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Старт акции дал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Проходящие лечение в городских медучреждениях дети получат новые игрушки, наборы для творчества и раскраски. Всё это будет упаковано в специальные боксы, получившие название "Коробки храбрости".
"Это может быть нужно больше тем ребятам, которые помогают, а не тем, которые будут получать подарки. Это такой всё-таки момент разовый, когда тебе сделали либо какую-то прививку, либо какая-то произошла операция и тебе за смелость отдают небольшой подарок. А те люди, которые принимают в этом участие, для них это важно. Потому что они отдают частичку себя", — передаёт слова политика телеканал "Санкт-Петербург".
Ранее Лайф писал, что в Петербурге будут выплачивать по 75 тысяч рублей супружеским парам, которые отметили коронную свадьбу. Соответствующий документ уже подписал губернатор города.