В Петербурге начали собирать "коробки храбрости" для маленьких пациентов больниц

"Это может быть нужно больше тем ребятам, которые помогают, а не тем, которые будут получать подарки. Это такой всё-таки момент разовый, когда тебе сделали либо какую-то прививку, либо какая-то произошла операция и тебе за смелость отдают небольшой подарок. А те люди, которые принимают в этом участие, для них это важно. Потому что они отдают частичку себя", — передаёт слова политика телеканал "Санкт-Петербург".