На Украине запретили видеосервисы, позволяющие смотреть российские фильмы
На Украине запретили трансляцию в стране ещё 16 видеосервисов. Причиной запрета стало то, что эти ресурсы предоставляют доступ к российским телеканалам и фильмам. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов ещё 16 сервисами. Регулятор пришёл к выводу, что они отвечают требованиям раздела XI закона "О медиа" и не могут транслироваться на Украине", — говорится в сообщении.
А летом Владимир Зеленский подписал законопроект, который запрещает ввоз в страну издательской продукции из России и Белоруссии. Запрет также будет действовать на книги с произведениями за авторством граждан России.
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