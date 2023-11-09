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9 ноября, 15:35

На Украине запретили видеосервисы, позволяющие смотреть российские фильмы

На Украине запретили трансляцию в стране ещё 16 видеосервисов. Причиной запрета стало то, что эти ресурсы предоставляют доступ к российским телеканалам и фильмам. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов ещё 16 сервисами. Регулятор пришёл к выводу, что они отвечают требованиям раздела XI закона "О медиа" и не могут транслироваться на Украине", — говорится в сообщении.

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А летом Владимир Зеленский подписал законопроект, который запрещает ввоз в страну издательской продукции из России и Белоруссии. Запрет также будет действовать на книги с произведениями за авторством граждан России.

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Getty Images

Александра Вишнякова
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