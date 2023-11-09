На Украине запретили видеосервисы, позволяющие смотреть российские фильмы

На Украине запретили трансляцию в стране ещё 16 видеосервисов. Причиной запрета стало то, что эти ресурсы предоставляют доступ к российским телеканалам и фильмам. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов ещё 16 сервисами. Регулятор пришёл к выводу, что они отвечают требованиям раздела XI закона "О медиа" и не могут транслироваться на Украине", — говорится в сообщении.