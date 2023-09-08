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8 сентября, 10:41

Украина хочет запретить въезд в страну певице из Китая, исполнившей "Катюшу" в Мариуполе

МИД Украины потребовал у Китая объяснения визита блогеров и певицы Ван-Фан в ДНР

На Украине возмутились приездом китайских блогеров в ДНР и исполнением певицей Ван-Фан легендарной советской песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, который был взорван в марте 2022 года. Украинский МИД уже потребовал от Пекина объяснений, заявил представитель внешнеполитического ведомства Незалежной Олег Николенко.

Китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oleg Nikolenko

Николенко назвал незаконным прибытие блогеров, которое грубо нарушает украинское законодательство, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами. Также дипломат добавил, что МИД Украины инициирует запрет на въезд в страну "всем этим китайским туристам".

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", — написал он на своей странице в Facebook*.

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А ранее Лайф рассказывал о поездке группы "Звери" в зону специальной операции в Донбассе, где солист выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР. Как рассказал гитарист, военные приняли их очень тепло и были очень рады их приезду.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Обложка ©

LIFE / Эмин Калантаров

Николь Вербер
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