Украина хочет запретить въезд в страну певице из Китая, исполнившей "Катюшу" в Мариуполе

На Украине возмутились приездом китайских блогеров в ДНР и исполнением певицей Ван-Фан легендарной советской песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, который был взорван в марте 2022 года. Украинский МИД уже потребовал от Пекина объяснений, заявил представитель внешнеполитического ведомства Незалежной Олег Николенко.

Китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oleg Nikolenko

Николенко назвал незаконным прибытие блогеров, которое грубо нарушает украинское законодательство, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами. Также дипломат добавил, что МИД Украины инициирует запрет на въезд в страну "всем этим китайским туристам".

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", — написал он на своей странице в Facebook*.