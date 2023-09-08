Украина хочет запретить въезд в страну певице из Китая, исполнившей "Катюшу" в Мариуполе
МИД Украины потребовал у Китая объяснения визита блогеров и певицы Ван-Фан в ДНР
На Украине возмутились приездом китайских блогеров в ДНР и исполнением певицей Ван-Фан легендарной советской песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, который был взорван в марте 2022 года. Украинский МИД уже потребовал от Пекина объяснений, заявил представитель внешнеполитического ведомства Незалежной Олег Николенко.
Китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oleg Nikolenko
Николенко назвал незаконным прибытие блогеров, которое грубо нарушает украинское законодательство, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами. Также дипломат добавил, что МИД Украины инициирует запрет на въезд в страну "всем этим китайским туристам".
"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", — написал он на своей странице в Facebook*.
А ранее Лайф рассказывал о поездке группы "Звери" в зону специальной операции в Донбассе, где солист выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР. Как рассказал гитарист, военные приняли их очень тепло и были очень рады их приезду.
* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.
LIFE / Эмин Калантаров