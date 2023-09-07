В Госдуме посмеялись над переговорами Блинкена с Кулебой в киевском McDonald's
Депутат Журавлёв назвал "ниже плинтуса" встречу Кулебы и Блинкена в McDonald's
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в киевском McDonald's. ТАСС / AP / Brendan Smialowski
На Украине уровень дипломатии упал "ниже плинтуса", только так можно объяснить встречу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском McDonald's. Об этом рассказал NEWS.ru первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в McDonald's. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / C-SPAN
"Уровень украинской дипломатии — ниже плинтуса: привести госсекретаря США в McDonald's, так как это вроде бы американская еда, и рассказывать ему, что лучше всего она идёт с похмелья", — поделился он.
Депутат добавил, что Кулеба давно похож на "подвыпившего бродягу", который будто заглядывает в дорогой бар и вечно что-то выпрашивает. Так Журавлёв намекнул на постоянные просьбы Украины в сторону Запада оказать денежную или военную помощь. Он напомнил, что в итоге таких "бродяг" выставляют за дверь.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повёл политика в McDonald's, где рассказал, что в студенческие годы посещал кафе, чтобы прийти в себя от похмелья.