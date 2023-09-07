На Украине уровень дипломатии упал "ниже плинтуса", только так можно объяснить встречу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском McDonald's. Об этом рассказал NEWS.ru первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в McDonald's. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / C-SPAN

Депутат добавил, что Кулеба давно похож на "подвыпившего бродягу", который будто заглядывает в дорогой бар и вечно что-то выпрашивает. Так Журавлёв намекнул на постоянные просьбы Украины в сторону Запада оказать денежную или военную помощь. Он напомнил, что в итоге таких "бродяг" выставляют за дверь.