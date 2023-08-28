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28 августа, 10:53

"Был ошарашен": Гитарист раскрыл детали поездки с Ромой Зверем в Донбасс

Гитарист Осипов заявил, что участники СВО тепло приняли группу "Звери"

Гитарист группы "Звери" Герман Осипов рассказал о поездке в Донбасс вместе с солистом коллектива Ромой Зверем (настоящее имя — Роман Билык). Он отметил, что военные, участвующие в СВО, приняли их очень тепло.

Рома Зверь выступил перед бойцами ДНР в Донбассе. Видео © t.me / War Gonzo

"Самое лучшее, что мы умеем, — это петь песни и играть на музыкальных инструментах, с этим и приехали. Нас приняли очень тепло, по-братски. Бойцы были очень рады. Это самое главное", — приводит kp.ru слова Осипова.

По словам гитариста, солист группы "Звери" был ошарашен увиденным в зоне спецоперации, но это не помешало ему выступить перед бойцами. Кроме того, как уточнил Осипов, музыканты посетили Мариуполь, где Рома Зверь провёл юность.

В Ассоциации ветеранов СВО усомнились в искренности выступления Ромы Зверя в Донбассе

В Ассоциации ветеранов СВО усомнились в искренности выступления Ромы Зверя в Донбассе

"Он не был там около 30 лет, было очень эмоционально через столько лет оказаться в освобождённом и восстанавливаемом городе", — поведал Осипов, подчеркнув, что группа будет и дальше поддерживать российских военных.

Напомним, Рома Зверь посетил Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР. Музыкант в военной экипировке понаблюдал за стрельбой из орудия. А ранее общественники призывали проверить артиста на предмет финансирования ВСУ и высказывания против специальной военной операции. После начала СВО группа "Звери" выступила против неё, опубликовав соответствующие посты в соцсетях, однако сейчас эти записи удалены.

Обложка ©

t.me / War Gonzo

Иван Косицын
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