"Был ошарашен": Гитарист раскрыл детали поездки с Ромой Зверем в Донбасс

Гитарист группы "Звери" Герман Осипов рассказал о поездке в Донбасс вместе с солистом коллектива Ромой Зверем (настоящее имя — Роман Билык). Он отметил, что военные, участвующие в СВО, приняли их очень тепло.

Рома Зверь выступил перед бойцами ДНР в Донбассе. Видео © t.me / War Gonzo

"Самое лучшее, что мы умеем, — это петь песни и играть на музыкальных инструментах, с этим и приехали. Нас приняли очень тепло, по-братски. Бойцы были очень рады. Это самое главное", — приводит kp.ru слова Осипова.

По словам гитариста, солист группы "Звери" был ошарашен увиденным в зоне спецоперации, но это не помешало ему выступить перед бойцами. Кроме того, как уточнил Осипов, музыканты посетили Мариуполь, где Рома Зверь провёл юность.

"Он не был там около 30 лет, было очень эмоционально через столько лет оказаться в освобождённом и восстанавливаемом городе", — поведал Осипов, подчеркнув, что группа будет и дальше поддерживать российских военных.