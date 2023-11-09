Рябков: Россия и США "не так давно" провели консультации по двусторонним раздражителям

Россия и США недавно проводили очный раунд консультаций по "раздражителям" в отношениях между двумя странами. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Эпизодически имеют место очные контакты, в том числе и в третьих странах. Не так давно на ответственном уровне прошёл раунд двусторонних консультаций по так называемым раздражителям в наших отношениях", — указал он.

По его словам, прогресса в отношениях между США и Россией мало. Рябков добавил, что имеются слабые перспективы движения вперёд по вопросам функционирования дипломатических представительств. США сами создали такую реальность, ненавидя современную РФ. Отметим, что прошлые консультации проходили в декабре 2022 года.