Музыкальный критик усомнился в успехе нового альбома Пугачёвой
Критик Лалетин: Пугачёва не станет популярной на Западе, если будет вне политики
Новый альбом народной артистки СССР Аллы Пугачёвой сможет сыскать успех, только если Примадонна будет присутствовать в политическом поле, изменив позицию на патриотическую. Таким мнением поделился музыкальный критик Игорь Лалетин.
В настоящее время отношение к Пугачёвой в России исключительно негативное, считает эксперт. Интерес к её персоне держится на плаву из-за упоминаний об исполнительнице в СМИ.
"Какой-то успех в России возможен, если она будет как-то ловко менять свою позицию и отнесётся к этому вопросу серьёзно", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".
Популярность Примадонны на Западе тоже сомнительна. Заработать её вне политической активности у Пугачёвой вряд ли получится, резюмировал Лалетин.
Ранее Лайф писал, что народная артистка СССР Алла Пугачёва во время своего последнего короткого визита в Россию тайно записала новый альбом. Это произошло на популярной в Твери студии звукозаписи "Салам".
Агентство "Москва" / Александр Авилов