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9 ноября, 16:19

Музыкальный критик усомнился в успехе нового альбома Пугачёвой

Критик Лалетин: Пугачёва не станет популярной на Западе, если будет вне политики

Новый альбом народной артистки СССР Аллы Пугачёвой сможет сыскать успех, только если Примадонна будет присутствовать в политическом поле, изменив позицию на патриотическую. Таким мнением поделился музыкальный критик Игорь Лалетин.

В настоящее время отношение к Пугачёвой в России исключительно негативное, считает эксперт. Интерес к её персоне держится на плаву из-за упоминаний об исполнительнице в СМИ.

"Какой-то успех в России возможен, если она будет как-то ловко менять свою позицию и отнесётся к этому вопросу серьёзно", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".

Популярность Примадонны на Западе тоже сомнительна. Заработать её вне политической активности у Пугачёвой вряд ли получится, резюмировал Лалетин.

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Ранее Лайф писал, что народная артистка СССР Алла Пугачёва во время своего последнего короткого визита в Россию тайно записала новый альбом. Это произошло на популярной в Твери студии звукозаписи "Салам".

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Ян Поланин
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