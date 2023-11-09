Учёные выявили связь между уровнем интеллекта и группой крови

Группа крови может влиять на характер человека и даже указывать на уровень интеллекта. Об этом заявили учёные, которые проводили соответствующие исследования. Люди со второй отрицательной группой крови чаще склонны к необдуманному принятию решений и спонтанным поступкам, что может иногда указывать на низкий уровень интеллекта. Об этом сообщает Planet Today.

Издание пишет, что представители первой группой крови наиболее сексуальны и привлекательны для противоположного пола. Люди со второй группой обладают повышенной харизмой, трудолюбием и отзывчивостью. Обладатели третьей группы крови отличаются чувственностью и нежностью. А вот люди с четвёртой группой крови очень выносливы и романтичны, подчёркивают специалисты.

По результатам исследования, обладатели второй отрицательной группы крови, как правило, склонны к низкому уровню интеллекта и неспокойному поведению. Чаще всего это относится к мужчинам. Они принимают решения спонтанно, без глубокого анализа. По мнению учёных, следует помнить, что интеллектуальные способности могут зависеть от множества других факторов, которые не связаны с группой крови.