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9 ноября, 18:14

Похищенного отца футболиста "Ливерпуля" Диаса освободили

Повстанцы освободили отца колумбийского нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса

<p>Колумбийский футболист Луис Диас. Обложка © Getty Images / Andrew Powell</p>

Колумбийский футболист Луис Диас. Обложка © Getty Images / Andrew Powell

Повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) освободила отца известного колумбийского футболиста Луиса Диаса, который ныне выступает за английский клуб "Ливерпуль". Об этом пишет Reuters.

"Отец Диаса спустился с вертолёта на взлётно-посадочной полосе в городе Вальедупар. Члены семьи плакали при известии о его освобождении", — отмечает агентство.

Игрок "Ливерпуля" Луис Диас обратился к повстанцам, похитившим его отца

Игрок "Ливерпуля" Луис Диас обратился к повстанцам, похитившим его отца

Как сообщал Лайф, 29 октября на заправке в Колумбии на родителей футболиста напала группа вооружённых людей и увезла их в сторону государственной границы с Венесуэлой. Позже мать Диаса удалось спасти. 5 ноября 26-летний колумбийский футболист забил гол в ворота "Лутона" в матче чемпионата Англии. После этого он поднял футболку, под которой была майка с надписью: "Освободите моего отца".

Никита Осипов
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