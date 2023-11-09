Похищенного отца футболиста "Ливерпуля" Диаса освободили

"Отец Диаса спустился с вертолёта на взлётно-посадочной полосе в городе Вальедупар. Члены семьи плакали при известии о его освобождении", — отмечает агентство.

Как сообщал Лайф, 29 октября на заправке в Колумбии на родителей футболиста напала группа вооружённых людей и увезла их в сторону государственной границы с Венесуэлой. Позже мать Диаса удалось спасти. 5 ноября 26-летний колумбийский футболист забил гол в ворота "Лутона" в матче чемпионата Англии. После этого он поднял футболку, под которой была майка с надписью: "Освободите моего отца".