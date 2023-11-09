Дагестанское село назовут в честь отца Хабиба Нурмагомедова

"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать расположенное на территории муниципального района Кизилюртовский район Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала", — сказано в распоряжении Правительства России от 9 ноября.

"А у вас отец есть?" Нурмагомедов резко ответил журналисту на вопрос о тяжёлой утрате

Лайф напоминает: Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался в 2020-м на 58-м году жизни. За свою карьеру он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и тренировал сына. После утраты Хабиба Нурмагомедова накрыла депрессия. Боец признавался, что тогда ему очень помогли усиленные тренировки.