Дагестанское село назовут в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Мишустин поручил переименовать дагестанское село в честь отца Нурмагомедова
Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил переименовать дагестанское село Кироваул в Манапкалу в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова (сокращённая форма имени — Манап). Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать расположенное на территории муниципального района Кизилюртовский район Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала", — сказано в распоряжении Правительства России от 9 ноября.
Лайф напоминает: Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался в 2020-м на 58-м году жизни. За свою карьеру он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и тренировал сына. После утраты Хабиба Нурмагомедова накрыла депрессия. Боец признавался, что тогда ему очень помогли усиленные тренировки.