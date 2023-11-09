Регион

Уведомления отключены

9 ноября, 19:07

Дагестанское село назовут в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Мишустин поручил переименовать дагестанское село в честь отца Нурмагомедова

<p>Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил переименовать дагестанское село Кироваул в Манапкалу в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова (сокращённая форма имени — Манап). Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать расположенное на территории муниципального района Кизилюртовский район Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала", — сказано в распоряжении Правительства России от 9 ноября.

"А у вас отец есть?" Нурмагомедов резко ответил журналисту на вопрос о тяжёлой утрате

"А у вас отец есть?" Нурмагомедов резко ответил журналисту на вопрос о тяжёлой утрате

Лайф напоминает: Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался в 2020-м на 58-м году жизни. За свою карьеру он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и тренировал сына. После утраты Хабиба Нурмагомедова накрыла депрессия. Боец признавался, что тогда ему очень помогли усиленные тренировки.

Никита Осипов
  • Новости
  • Абдулманап Нурмагомедов
  • Региональные власти
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Политика
  • Спорт
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров