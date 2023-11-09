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9 ноября, 19:34

Киевские власти "дерусифицировали" школы имени Гагарина и Пушкина

Власти Киева переименовали 26 школ и библиотек из-за "российских" названий

Киевские власти приняли решение о переименовании 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры из-за "российских" названий. Об этом сообщает пресс-служба городского совета украинской столицы.

"Киевский городской совет лишил российских наименований 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры", — говорится на сайте органа власти.

В списке переименованных образовательных учреждений значатся школы имени Юрия Гагарина и Александра Пушкина. Помимо того, библиотека имени русского писателя Фёдора Достоевского будет носить имя украинского философа Григория Сковороды, а библиотека имени русского поэта Николая Некрасова станет Голосеевской библиотекой.

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Напомним, что в рамках так называемой декоммунизации в середине сентября этого года с обелиска "Городу-герою Киеву" сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда", а также табличку с надписью на русском языке. В результате остались две пятиконечные звезды: одна из них находится в центре стелы, а вторая, которая, к слову, самая большая — на вершине.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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