Киевские власти "дерусифицировали" школы имени Гагарина и Пушкина
Власти Киева переименовали 26 школ и библиотек из-за "российских" названий
Киевские власти приняли решение о переименовании 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры из-за "российских" названий. Об этом сообщает пресс-служба городского совета украинской столицы.
"Киевский городской совет лишил российских наименований 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры", — говорится на сайте органа власти.
В списке переименованных образовательных учреждений значатся школы имени Юрия Гагарина и Александра Пушкина. Помимо того, библиотека имени русского писателя Фёдора Достоевского будет носить имя украинского философа Григория Сковороды, а библиотека имени русского поэта Николая Некрасова станет Голосеевской библиотекой.
Напомним, что в рамках так называемой декоммунизации в середине сентября этого года с обелиска "Городу-герою Киеву" сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда", а также табличку с надписью на русском языке. В результате остались две пятиконечные звезды: одна из них находится в центре стелы, а вторая, которая, к слову, самая большая — на вершине.
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