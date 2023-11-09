Киевские власти "дерусифицировали" школы имени Гагарина и Пушкина

Напомним, что в рамках так называемой декоммунизации в середине сентября этого года с обелиска "Городу-герою Киеву" сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда", а также табличку с надписью на русском языке. В результате остались две пятиконечные звезды: одна из них находится в центре стелы, а вторая, которая, к слову, самая большая — на вершине.