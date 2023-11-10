Россиянам разъяснили суть новых налоговых поправок

Накануне стало известно, что правительство доработало проект налоговых поправок, который ранее предложило Министерство финансов РФ. Одно из главных изменений — ужесточение отношений между взаимосвязанными компаниями. Для чего это делается, объяснила научный руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Любовь Гончаренко.

По словам эксперта, со следующего года прекращает своё действие мораторий на проверки трансфертного ценообразования. Под этим термином понимается сбыт продукции или услуг взаимозависимыми лицами по внутрифирменным ценам. Гончаренко привела простой пример: есть две компании, которые возглавляет один и тот же человек, и между ними происходят операции либо по заниженным, либо по завышенным ценам. Кабмин намерен пресечь эти манипуляции, так как недобросовестные лица могут с их помощью переводить часть прибыли за границу с более низкими налогами.

"Трансфертное ценообразование позволяет переводить часть прибыли в зарубежные юрисдикции с меньшим налогообложением. Чтобы этого не произошло, а происходит это по тем компаниям, которые экспортируют нефть, газ и другие природные ресурсы, где имеется существенная рента, <…> вновь вернулись к ужесточению вопросов определения взаимозависимых лиц", — рассказала Гончаренко в беседе с радио "Комсомольская правда".

По её словам, поправки вряд ли коснутся рядовых граждан и малого бизнеса. Отклики могут быть только в плане того, что все люди являются конечными потребителями продукции.