В Москве по делу о хищениях в Минпромторге арестован экс-гендиректор ООО "Авиатика"

Замоскворецкий суд Москвы арестовал по делу о многомиллионном хищении в Минпромторге РФ основного фигуранта — бывшего генерального директора ООО "Авиатика" Игоря Пьянкова. Об этом пишет ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года", — говорится в постановлении суда.

Следователь настаивала на заключении Пьянкова под стражу, так как, по её словам, он может скрыть и предупредить соучастников. Обвиняемый же просил оставить его на свободе, отмечая, что он сотрудничает со следствием и раскаялся.

Суть уголовного дела состоит в хищении более 240 миллионов рублей бюджетных денег, выделенных Российскому технологическому университету МИРЭА на ОКР "Адаптация", в рамках которой должно было быть создано программное обеспечение для нужд судостроительной промышленности. Вуз привлёк к проекту компанию Пьянкова.

Также уточняется, что уголовное дело возбудили полгода назад. Бизнесмену инкриминируют преступления, совершённые в 2016–2018 годах, когда он фактически руководил АО "Системная динамика".