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Опубликовано 9 ноября 2023, 22:01

Путин поблагодарил сотрудников МВД за проявленный героизм в ходе СВО

Президент России Владимир Путин выразил благодарность руководству и личному составу МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине. В своём поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел глава государства отметил их чёткую и грамотную работу.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Хочу сегодня поблагодарить руководство и личный состав Министерства внутренних дел, гражданский персонал ведомства за чёткую и грамотную работу, за мужество и героизм, проявленные сотрудниками МВД при проведении специальной военной операции", — заявил глава государства.

Также президент указал на важность работы сотрудников МВД в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Помощь людям, участие в решении их юридических, социальных и иных проблем здесь бывают просто незаменимыми, подчеркнул Путин.

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

День сотрудника органов внутренних дел (до 2011 года — День милиции) отмечается ежегодно 10 ноября. В 1917 году в этот день народный комиссар внутренних дел РСФСР Алексей Рыков подписал постановление "О рабочей милиции". Подробнее об этом читайте в материале Лайфа.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Никита Никонов
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