Достаточно съесть лишь половинку: Назван фрукт, который поможет сбросить лишний вес

Цитрусовые фрукты, в которых в большом количестве содержится витамин С, полезны не только тем, что повышают иммунитет, но и помогают при похудении. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, для сбрасывания лишних килограммов отлично подойдёт грейпфрут, содержащий липолитики. Достаточно съесть половину фрукта перед приёмом пищи, чтобы стимулировать процесс похудения. К тому же в грейпфруте есть клетчатка, способствующая пищеварению и питающая микробиом кишечника.

Кроме того, Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что в цитрусах содержатся вещества, продлевающие молодость человека. Например, витамин С и биофлавоноиды, которые предотвращают повреждение клеток и замедляют старение. А нарингенин улучшает обмен веществ и действует как антиоксидант. Конечно, тем, у кого есть расположенность к аллергии и сахарному диабету, лучше не налегать на цитрусовые, пояснила доктор.