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10 ноября, 02:24

Названы причины повышенной потливости ног

Врач‑терапевт Бурнацкая: Ноги потеют из-за некачественной обуви

При ношении некачественной обуви ноги могут начать постоянно потеть. Об этом предупредила врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

"Ноги постоянно потеть могут, конечно, из-за качества самой обуви. Это касается в большинстве случаев не кожаной обуви, которая не дышит", — пояснила медик в беседе с РИАМО.

По её словам, у потливости ног могут быть и более серьёзные причины вроде расстройства вегетативной системы. Тут уже дело не в обуви. Ещё одна причина может крыться в нарушении работы щитовидной железы, но в этом случае потеют и ладони. В любом случае при наличии подобной проблемы специалист посоветовала почаще сушить обувь и стельки, а также менять носки.

Врач рассказала, как потеют женщины и мужчины и когда это сигнализирует о болезнях

Врач рассказала, как потеют женщины и мужчины и когда это сигнализирует о болезнях

Ранее Лайф писал о ещё одном заболевании, которое приводит к потливости — и не только ног, а вообще всего тела. Другим его симптомом является кашель.

Обложка ©

Freepik / nensuria

Анатолий Симоненко
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