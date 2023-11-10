Названы причины повышенной потливости ног

При ношении некачественной обуви ноги могут начать постоянно потеть. Об этом предупредила врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

"Ноги постоянно потеть могут, конечно, из-за качества самой обуви. Это касается в большинстве случаев не кожаной обуви, которая не дышит", — пояснила медик в беседе с РИАМО.

По её словам, у потливости ног могут быть и более серьёзные причины вроде расстройства вегетативной системы. Тут уже дело не в обуви. Ещё одна причина может крыться в нарушении работы щитовидной железы, но в этом случае потеют и ладони. В любом случае при наличии подобной проблемы специалист посоветовала почаще сушить обувь и стельки, а также менять носки.