Врач рассказала, как потеют женщины и мужчины и когда это сигнализирует о болезнях

Гипергидроз, или повышенное потоотделение, может быть связан с наследственностью и проявляется в детстве или в подростковом возрасте, а может быть и сигналом опасных заболеваний: вирусных или бактериальных инфекций, эндокринных заболеваний (например, гипертиреоза или сахарного диабета), заболеваний нервной системы. В этом случае избыточное потоотделение может наблюдаться не только в области подмышек, ладоней и стоп, но и в других частях тела. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Лада Федина.

Повышенная потливость у молодых женщин, особенно в сочетании со снижением веса и тремором, может быть связана с нарушением функции щитовидной железы, Федина рекомендует в таком случае обследоваться у эндокринолога.

"Не только избыточное количество пота, но и специфический запах пота может указывать на возможный риск развития заболеваний эндокринной системы. Например, у женщин с синдромом поликистозных яичников может наблюдаться повышенное потоотделение с характерным запахом", — рассказала врач.

У женщин старше 45 лет повышенная потливость может быть симптомом снижения функции яичников, что связано с наступлением климакса. Климакс — это естественный процесс, который связан с уменьшением продукции гормонов яичниками, в частности эстрогенов, и может сопровождаться различными симптомами, включая приливы жара, повышенную потливость, изменения настроения, бессонницу и другие.

Также с повышенной потливостью могут столкнуться беременные женщины — опять же из-за гормональной перестройки.

У мужчин во время возрастного снижения уровня тестостерона также может наблюдаться повышенная потливость, преимущественно в ночное время, отмечает эндокринолог. Это может быть связано с изменениями в терморегуляции и гормональными нарушениями. Кроме того, повышенная потливость может быть связана и с другими недугами: инфекциями, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.

А если повышенная потливость сочетается с сальностью кожи, увеличением размеров обуви и перчаток, это может быть симптомом патологии гипофиза — микромегалии.