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Регион
Опубликовано 10 ноября 2023, 01:05
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Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ во главе с французским офицером

РИАН: Российский спецназ ликвидировал француза, командовавшего ДРГ ВСУ

Бойцы российского спецназа, находящиеся в зоне специальной военной операции, ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, вероятно, командовал французский офицер. Об этом рассказал российский военный, проходящий службу в разведывательной бригаде "Днепр".

"Один раз видел француза… Это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы… Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего, офицер", — приводит слова офицера РИА "Новости".

Разведчик считает, что предполагаемый французский офицер мог командовать украинскими диверсантами. Журналисты отмечают, что убедиться в предположениях российского военнослужащего не представилось возможным, так как во время боя украинская ДРГ была полностью уничтожена.

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Ранее Лайф писал, что командир добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады с позывным Сатурн рассказал об успехах своего подразделения на фронте. По его словам, бойцы "Барса" поразили два опорных пункта Вооружённых сил Украины, расположенных в районе города Степногорска.

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t.me/ Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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