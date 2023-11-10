Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ во главе с французским офицером

Бойцы российского спецназа, находящиеся в зоне специальной военной операции, ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, вероятно, командовал французский офицер. Об этом рассказал российский военный, проходящий службу в разведывательной бригаде "Днепр".

"Один раз видел француза… Это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы… Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего, офицер", — приводит слова офицера РИА "Новости".

Разведчик считает, что предполагаемый французский офицер мог командовать украинскими диверсантами. Журналисты отмечают, что убедиться в предположениях российского военнослужащего не представилось возможным, так как во время боя украинская ДРГ была полностью уничтожена.