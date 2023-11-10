Врачи впервые в истории пересадили человеку целый глаз

Американские хирурги из медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете (NYU) впервые в истории провели пересадку целого глаза человеку. Счастливчиком оказался бывший военный из штата Арканзас, который получил травму на работе, сообщает медцентр Нью-Йоркского университета.

"Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему военному ветерану из Арканзаса, перенёсшему на работе поражение электрическим током высокого напряжения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пациент лишился левого глаза, носа, губы, передних зубов, а также части левой щеки и подбородка до кости. Операция длительностью 21 час состоялась ещё 27 мая. В ней принимало участие более 140 хирургов и других медработников.

Вместе с тем медики не могут дать гарантий, что пациент сможет видеть новым глазом. Однако врачи отмечают "удивительные признаки здоровья" пересаженного органа.