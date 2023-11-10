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10 ноября, 04:14

В мире одобрили первую вакцину против неизлечимого вируса

FDA: В США одобрена первая в мире вакцина против вируса чикунгунья

В США Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило первую в мире вакцину против вируса чикунгунья. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Речь идёт о вирусе, передающемся в основном через укусы комаров. Больше всего рискуют им заразиться жители тропических и субтропических регионов Африки, Юго-Восточной Азии, а также ряда регионов Америки, где обитают комары-переносчики. Правда, теперь заболевание можно встретить и в новых географических регионах. Так, за последние 15 лет произошло минимум 5 млн случаев заражения чикунгуньей.

"Сегодня Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Ixchiq, первую вакцину против чикунгуньи", — указано в документе.

Согласно релизу, препарат разработала компания Valneva Austria GmbH. Он одобрен для вакцинации лиц, достигших 18 лет и которые находятся в зоне повышенного риска заражения. Вакцину будут вводить единожды в мышцу. Препарат содержит ослабленную версию вируса, может вызывать симптомы, проявляющиеся при лихорадке, которая возникает при этой болезни.

Стоит отметить, что особых лекарств в борьбе с чикунгуньей нет. Лечение направлено в основном на облегчение болей, преимущественно в суставах.

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Ранее учёные подтвердили, что антиковидная вакцина "Спутник V" защитит от летальных случаев на 90%. Защита от госпитализации находится на уровне более 80%.

Обложка ©

Unsplash / Mufid Majnun

Анатолий Симоненко
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