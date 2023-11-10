Горят и сверкают: Стали известны самые популярные эмодзи в российских компаниях
Эмодзи в виде языка пламени чаще всего используют в российских компаниях
Эмодзи становятся популярными не только в обычной жизни, но и в сфере бизнеса. Их используют в общении для более точной передачи эмоций, а также для создания непринуждённой атмосферы. В настоящее время их взяли на вооружение российские компании.
Так, чаще всего предприятия используют в электронной рассылке эмодзи в виде языка пламени. Их доля в сообщениях составила 10,2%. На втором месте расположилось эмодзи молнии — 4,5%. На третьем — изображение подарка (3,4%).
Также популярностью пользуются смайлики с сердечками, эмодзи в виде искры, зелёной галочки, восклицательного знака, указывающей пальцем направо руки, а также эмодзи руки с поднятым большим пальцем, передаёт "Газета.ru".
Примечательно, что востребованность таких виртуальных изображений также зависит и от города, в котором они используются. В Москве, например, больше всего популярен знак "Отлично", тогда как в Петербурге — эмодзи глобуса, рупора и книг.
Ранее Лайф писал, что в России определили самые популярные жанры книг. Так, 35% опрошенных предпочитают читать фантастику и фэнтези, 27% выбирают детективы и научно-популярную литературу, а 25% — классическую литературу.