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10 ноября, 07:44

В Подмосковье больше не будет "университета "Хогвартс"

Депутат Толмачёв: "Хогвартс" в Ивантеевке лишён статуса университета

<p>Университет "Хогвартс" в Ивантеевке. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ivanteevka_grad" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ивантеевка сити"</a></p>

Университет "Хогвартс" в Ивантеевке. Обложка © VK / "Ивантеевка сити"

Жители подмосковной Ивантеевки больше не смогут получать "магическую помощь" в "университете магии и волшебства "Хорватс". Депутат Госдумы Александр Толмачёв обратился в прокуратуру, чтобы учреждение заменило вывеску и название в документах и не вводило граждан в заблуждение.

По словам парламентария, в теперь уже бывшем "университете", владельцем которого является ведьма Алёна Полынь (настоящее имя Суликова Е.С.), жители могли получить различные консультационные услуги.

"Там нет никаких настоящих факультетов и быть не может. И образования никакого нет. А кто-то ведь всерьёз думал, что идёт учиться в университет", — заявил Толмачёв.

Согласно предписанию прокуратуры, владельцы "Хогвартса" должны будут исправить описание предоставляемых услуг и другие "ошибки", которые вводят людей в заблуждение.

"Дискредитировать систему образования, позволяя подобным организациям использовать термин "университет", — нельзя", — добавил Толмачёв.

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"Хогвартса" в России теперь нет, а вот свой Гарри Поттер, наоборот, есть. Ранее Лайф писал, что в Кемерове родители дали новорождённому сыну имя Гарри, а фамилия у него — Поттер. То есть он стал полным тёзкой персонажа саги о мальчике-волшебнике.

Ян Поланин
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