В Подмосковье больше не будет "университета "Хогвартс"
Депутат Толмачёв: "Хогвартс" в Ивантеевке лишён статуса университета
Университет "Хогвартс" в Ивантеевке. Обложка © VK / "Ивантеевка сити"
Жители подмосковной Ивантеевки больше не смогут получать "магическую помощь" в "университете магии и волшебства "Хорватс". Депутат Госдумы Александр Толмачёв обратился в прокуратуру, чтобы учреждение заменило вывеску и название в документах и не вводило граждан в заблуждение.
По словам парламентария, в теперь уже бывшем "университете", владельцем которого является ведьма Алёна Полынь (настоящее имя Суликова Е.С.), жители могли получить различные консультационные услуги.
"Там нет никаких настоящих факультетов и быть не может. И образования никакого нет. А кто-то ведь всерьёз думал, что идёт учиться в университет", — заявил Толмачёв.
Согласно предписанию прокуратуры, владельцы "Хогвартса" должны будут исправить описание предоставляемых услуг и другие "ошибки", которые вводят людей в заблуждение.
"Дискредитировать систему образования, позволяя подобным организациям использовать термин "университет", — нельзя", — добавил Толмачёв.
"Хогвартса" в России теперь нет, а вот свой Гарри Поттер, наоборот, есть. Ранее Лайф писал, что в Кемерове родители дали новорождённому сыну имя Гарри, а фамилия у него — Поттер. То есть он стал полным тёзкой персонажа саги о мальчике-волшебнике.