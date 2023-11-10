В Подмосковье больше не будет "университета "Хогвартс"

Жители подмосковной Ивантеевки больше не смогут получать "магическую помощь" в "университете магии и волшебства "Хорватс". Депутат Госдумы Александр Толмачёв обратился в прокуратуру, чтобы учреждение заменило вывеску и название в документах и не вводило граждан в заблуждение.

По словам парламентария, в теперь уже бывшем "университете", владельцем которого является ведьма Алёна Полынь (настоящее имя Суликова Е.С.), жители могли получить различные консультационные услуги.

"Там нет никаких настоящих факультетов и быть не может. И образования никакого нет. А кто-то ведь всерьёз думал, что идёт учиться в университет", — заявил Толмачёв.

Согласно предписанию прокуратуры, владельцы "Хогвартса" должны будут исправить описание предоставляемых услуг и другие "ошибки", которые вводят людей в заблуждение.

"Дискредитировать систему образования, позволяя подобным организациям использовать термин "университет", — нельзя", — добавил Толмачёв.