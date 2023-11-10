Большинство россиян назвали обстановку в своём окружении спокойной
Опрос ФОМ: 54% россиян заявили о спокойном настроении в их окружении
Более половины населения России наблюдают вполне спокойное настроение в своём окружении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами фонда "Общественное мнение" (ФОМ) в период с 3 по 5 ноября.
Так, аналитики выяснили, что об отсутствии тревожности среди близких, друзей, коллег и обычных знакомых говорят 54% опрошенных. К слову, за неделю показатели увеличились — 29 ноября этим мог похвастаться лишь 51%. Вместе с тем тревожное настроение в своём окружении наблюдается среди 41% россиян. Неделей ранее, по данным предыдущего опроса, было около 43 процентов.
А ранее Лайф рассказывал о том, сколько процентов россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Как следует из итогов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом заявляют более 77% населения нашей страны. При этом его деятельность на посту главы государства одобряют 74,6% человек.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов