Большинство россиян назвали обстановку в своём окружении спокойной

Более половины населения России наблюдают вполне спокойное настроение в своём окружении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами фонда "Общественное мнение" (ФОМ) в период с 3 по 5 ноября.

Так, аналитики выяснили, что об отсутствии тревожности среди близких, друзей, коллег и обычных знакомых говорят 54% опрошенных. К слову, за неделю показатели увеличились — 29 ноября этим мог похвастаться лишь 51%. Вместе с тем тревожное настроение в своём окружении наблюдается среди 41% россиян. Неделей ранее, по данным предыдущего опроса, было около 43 процентов.