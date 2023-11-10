Гигантская волна-убийца смыла отдыхающих на пляже в Бразилии

На одном из пляжей Рио-де-Жанейро в Бразилии крупная волна смыла людей и шезлонги. Об этом сообщает UOL News, публикуя ошеломляющие кадры на ютуб-канале.

Гигантская волна смыла людей и шезлонги в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Видео © Youtube / UOL

На кадрах видно, что волна поднялась высоко и сбила на пляже туристов с ног. Однако погода в этот день была спокойная и не предвещала беды. По предварительной информации, пострадавших нет.