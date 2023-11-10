"Рособоронэкспорт" впервые представит на выставке в Дубае крылатую ракету X-69

"Рособоронэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", впервые покажет новейшее вооружение для истребителей пятого поколения на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow, которая пройдёт с 13 по 17 ноября. По словам гендиректора компании Александра Михеева, в частности, будут представлены крылатая ракета Х-69, а также военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А (Э).

"Рособоронэкспорт" впервые представит здесь военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А (Э), новейшее вооружение для истребителей пятого поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух – воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69, а также лучший в мире боевой вертолёт Ка-52 с линейкой авиационных средств поражения", — рассказал он журналистам.

Михеев отметил, что самолёт Ил-76МД-90А (Э) многофункционален и успешно используется для решения широкого круга задач, включая выполнение спецопераций и десантирование. Воздушное судно способно перевозить до 60 тонн груза на расстояние до четырёх тысяч километров, а 20 тонн — на восемь с половиной тысяч километров.