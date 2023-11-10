Владимир Путин назначил нового посла России в Пакистане

Новым послом России в Пакистане стал Альберт Хорев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в пятницу, 10 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Второй указ освобождает от должности Данилу Ганича, который возглавлял российское посольство в Пакистане с апреля 2019 года.

"Назначить Хорева Альберта Павловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан", — указано в документе.

Хорев родился в 1979 году. До сегодняшнего назначения он был заместителем директора Второго департамента Азии МИД. Кроме того, занимал должность начальника отдела Афганистана при департаменте.