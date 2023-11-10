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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 ноября 2023, 09:53
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Сирены воют по всей Украине

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Так, по информации украинского ресурса, в Киеве тревожный сигнал был подан в 10:29 по местному времени (11:29 мск). После этого воздушная тревога распространилась на все подконтрольные киевскому режиму регионы.

Запад нанёс по Украине новый удар, пишут СМИ
Запад нанёс по Украине новый удар, пишут СМИ

А ранее Лайф рассказывал, какое российское вооружение пугает Киев и украинскую армию больше всего. На Западе начали бить тревогу после появления у Вооружённых сил России нового оружия, в том числе модернизированных планирующих фугасных авиабомб ФАБ-1500. Снаряд весит более полутора килограмм, имеет радиус поражения 500 метров и может пробить три метра железобетона, а также уничтожить подземный бункер на глубине до 20 метров. Подробнее о других боевых экземплярах, которые также наводят страх на украинскую сторону, — в нашем материале.

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Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Николь Вербер
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