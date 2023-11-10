Жителя Краснодара осудили на 6 лет за попытку вступить в ряды ВСУ

Суд вынес приговор жителю Краснодара, который пытался вступить в ряды украинской армии. Ему назначили шесть лет колонии, сообщили в пресс-службе судов Кубани.

49-летний краснодарец выступал против проведения СВО, а также имел двойное гражданство России и Украины. В июне этого года он намеревался уехать из страны, чтобы воевать на стороне ВСУ. Его задержали сотрудники ФСБ на железнодорожном вокзале. При себе мужчина имел присягу на имя президента Незалежной.

Мужчину приговорили к шести годам колонии, а также к одному году ограничения свободы.