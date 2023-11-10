Лайф публикует видео спасения упавшей в пропасть женщины после обрушения моста в Подмосковье
SHOT: При обрушении моста в Подмосковье пострадала 60-летняя женщина
При обрушении моста в Подмосковье пострадала 60-летняя женщина, которая была за рулём автомобиля "Шкода", рухнувшего в образовавшуюся дыру. Об этом сообщает SHOТ.
Спасение упавшей в дыру женщины после обрушения моста под Подольском. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, у водителя серьёзные травмы груди и ног, а также ушиб головы. На появившихся кадрах запечатлён момент спасения женщины — из дыры её вызволяют двое мужчин. Также на видео попала покорёженная после случившегося машина. Тем временем на переправе образовалась огромная пробка. Движение транспорта на участке региональной дороги Кутьино – Дубровицы временно закрыто. На месте инцидента работают экстренные службы.
Лайф напоминает, что сегодня в районе деревни Кутьино, которая находится рядом с подмосковным Подольском, обрушился пролёт моста через реку Пахру. В результате ЧП в дыру упал и проезжающий автомобиль.
Telegram / SHOT