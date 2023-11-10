Лайф публикует видео спасения упавшей в пропасть женщины после обрушения моста в Подмосковье

При обрушении моста в Подмосковье пострадала 60-летняя женщина, которая была за рулём автомобиля "Шкода", рухнувшего в образовавшуюся дыру. Об этом сообщает SHOТ.

Спасение упавшей в дыру женщины после обрушения моста под Подольском. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, у водителя серьёзные травмы груди и ног, а также ушиб головы. На появившихся кадрах запечатлён момент спасения женщины — из дыры её вызволяют двое мужчин. Также на видео попала покорёженная после случившегося машина. Тем временем на переправе образовалась огромная пробка. Движение транспорта на участке региональной дороги Кутьино – Дубровицы временно закрыто. На месте инцидента работают экстренные службы.

В деревне Кутьино возле подмосковного Подольска рухнул мост. Фото © Telegram / SHOT

В деревне Кутьино возле подмосковного Подольска рухнул мост. Фото © Telegram / SHOT