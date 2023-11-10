В Подмосковье мост рухнул прямо с автомобилем
В Подмосковье при обрушении пролёта моста через реку Пахру пострадал человек
В деревне Кутьино возле подмосковного Подольска рухнул мост. Обложка © Telegram / SHOT
В районе деревни Кутьино, которая находится рядом с подмосковным Подольском, рухнул мост, а вместе с ним в дыру упал и проезжавший автомобиль. Кадры с места происшествия публикует SHOT. На них видно обрушившийся пролёт через реку Пахру.
В деревне Кутьино возле подмосковного Подольска рухнул мост. Видео © Telegram / SHOT
По предварительным данным, в результате случившегося пострадала женщина — водитель машины. Сейчас её осматривают медики.
Ранее Лайф писал, что во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. В итоге пострадал один человек — сам шофёр. Камера сняла, как водитель успел проскочить за секунду до обрушения виадука.