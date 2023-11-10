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10 ноября, 09:45

В Подмосковье мост рухнул прямо с автомобилем

В Подмосковье при обрушении пролёта моста через реку Пахру пострадал человек

<p>В деревне Кутьино возле подмосковного Подольска рухнул мост. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В деревне Кутьино возле подмосковного Подольска рухнул мост. Обложка © Telegram / SHOT

В районе деревни Кутьино, которая находится рядом с подмосковным Подольском, рухнул мост, а вместе с ним в дыру упал и проезжавший автомобиль. Кадры с места происшествия публикует SHOT. На них видно обрушившийся пролёт через реку Пахру.

В деревне Кутьино возле подмосковного Подольска рухнул мост. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, в результате случившегося пострадала женщина — водитель машины. Сейчас её осматривают медики.

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Ранее Лайф писал, что во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. В итоге пострадал один человек — сам шофёр. Камера сняла, как водитель успел проскочить за секунду до обрушения виадука.

Никита Осипов
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