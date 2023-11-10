В Подмосковье мост рухнул прямо с автомобилем

В районе деревни Кутьино, которая находится рядом с подмосковным Подольском, рухнул мост, а вместе с ним в дыру упал и проезжавший автомобиль. Кадры с места происшествия публикует SHOT. На них видно обрушившийся пролёт через реку Пахру.