Матвиенко рассказала, в чём кроется секрет полного счастья

Только гармоничное сочетание всех сфер жизни способно дать полное счастье человеку. Об этом заявила председатель Совфеда России Валентина Матвиенко, выступая на мероприятии, посвящённом подведению итогов второго международного потока образовательной программы "Женщина-лидер". Она обратила внимание, что многие современные женщины ставят в приоритет карьеру, а не семью.

"Есть категория женщин, для которых главное — карьера, а семья потом. А потом уже поздно. А счастье любого человека — и мужчины, кстати, а женщины особенно — когда ты себя сумела в этой жизни реализовать, и доказать, и показать, чего ты стоишь, и когда ты приходишь домой, а тебя ждёт любимый муж, тебя ждут дети. Только такая гармония может дать полное счастье", — сказала Матвиенко.