В ГД предложили Минцифры создать единый Интернет со странами БРИКС+

В Минцифры России обратились с просьбой предложить создать единый Интернет со странами БРИКС+. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения Правительством РФ предложения в руководящие органы БРИКС+ о создании единого инклюзивного киберпространства БРИКС+, использующего единые для всего объединения технические, организационные и цивилизационные возможности", — приводит РИА "Новости" текст обращения парламентария к главе ведомства Максуту Шадаеву.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что у России достаточно много дружественных стран и союзников, а также назвал проходящий сейчас в Петербурге V Международный муниципальный форум БРИКС+ хорошей возможностью поднять эту тему.

"Представьте, есть их Интернет, западный, со всей грязью мира, развратом и чернухой. И должен быть наш", — подчеркнул Гусев, отметив, что в нашем Интернете будут преобладать традиционные ценности и добро.

По его словам, можно создать киберсреду со своими правилами и законами, киберполицией и киберармией для защиты от внешних угроз.