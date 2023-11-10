В двух городах Красноярского края ввели режим "чёрного неба"

В двух городах Красноярского края региональный главк Роспотребнадзора ввёл режим "чёрного неба". Он продлится с вечера пятницы до понедельника, 13 ноября.

"С 19:00 (15:00 мск. — Прим. Лайфа) сегодняшнего дня Среднесибирским УГМС введён режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий. — Прим. Лайфа) в двух городах края, который продлится: в Красноярске — до 07:00 (03:00 мск. — Прим. Лайфа) 13 ноября. В Минусинске — до 19:00 (15:00 мск. — Прим. Лайфа) 13 ноября", — сказано в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что усилили мониторинг атмосферного воздуха на территории Красноярска и Минусинска. Специалисты рекомендуют не открывать окна, реже выходить на улицу, а также соблюдать питьевой режим и чаще проводить влажную уборку.