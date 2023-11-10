Тот самый манёвр, который сорвал Киеву план контрнаступления, подтверждает профессионализм Российской армии, и это вынуждены признать даже противники. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов. Он рассказал, что спланированные манёвры основаны на данных разведки и не позволяют киевскому режиму изменить ситуацию на поле боя. По его словам, не стоит сомневаться, что возможные последующие попытки контрнаступления также провалятся.

"Тем более что грозные обещания со стороны Киева на фоне сообщений Запада о скором прекращении финансовой и военной поддержки выглядят, мягко говоря, довольно самонадеянно", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Депутат дополнил, что все попытки нападения Киева плохо сказываются на них самих. Это больше похоже на детские капризы. На Украине, по словам Хамитова, придерживаются позиции "пусть я отморожу себе уши, зато всем назло".