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10 ноября, 12:38

Захарова: В Днепр могут попасть миллионы тонн радиоактивных отходов, хранящихся на Украине

МИД РФ: В Днепр может попасть 12 млн тонн радиоактивных отходов с Украины

Ситуация с хранением на Украине радиоактивных отходов принимает ужасающий характер. В Днепр и грунтовые воды может попасть около 12 миллионов тонн опасных веществ, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и её притока Коноплянка", — говорится в телеграм-канале российского дипведомства.

Захарова обратила внимание на то, что каждый год порядка 14 тонн радиоактивной пыли разносится по окрестностям, попадая в том числе на сельскохозяйственные угодья. По словам дипломата, украинские власти не выделяют финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов, что грозит экологической катастрофой не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за её пределами.

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А ранее Лайф рассказывал о разоблачённом плане Украины, который мог привести к утечке радиации. Киев хотел использовать Запорожскую атомную электростанцию как грязную бомбу: взорвать её и обвинить в случившемся Россию. Как подчеркнул политолог, самые важные последствия подрыва ЗАЭС для Москвы будут иметь не военный, а репутационный характер.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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