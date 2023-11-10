Захарова: В Днепр могут попасть миллионы тонн радиоактивных отходов, хранящихся на Украине
МИД РФ: В Днепр может попасть 12 млн тонн радиоактивных отходов с Украины
Ситуация с хранением на Украине радиоактивных отходов принимает ужасающий характер. В Днепр и грунтовые воды может попасть около 12 миллионов тонн опасных веществ, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и её притока Коноплянка", — говорится в телеграм-канале российского дипведомства.
Захарова обратила внимание на то, что каждый год порядка 14 тонн радиоактивной пыли разносится по окрестностям, попадая в том числе на сельскохозяйственные угодья. По словам дипломата, украинские власти не выделяют финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов, что грозит экологической катастрофой не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за её пределами.
А ранее Лайф рассказывал о разоблачённом плане Украины, который мог привести к утечке радиации. Киев хотел использовать Запорожскую атомную электростанцию как грязную бомбу: взорвать её и обвинить в случившемся Россию. Как подчеркнул политолог, самые важные последствия подрыва ЗАЭС для Москвы будут иметь не военный, а репутационный характер.
ТАСС / Zuma