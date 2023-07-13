Сатановский: Украина может взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле

Российский учёный, политолог Евгений Сатановский считает, что сейчас мир идёт к ядерной войне. Поводом для неё могут стать действия Украины — попытка нанести удар по какому-нибудь объекту российской атомной энергетики. Также, как считает Сатановский, Киев может пойти на подрыв так называемой "грязной бомбы" на территории Чернобыльской АЭС.

"Мы идём к ядерной войне, мы к ней идём. С моей точки зрения, если на Украине грохнет любой ядерный объект — любой может взорваться, эти ребята могут запросто запустить "грязную бомбу" в Чернобыль. Её там собрать — вообще даже никто не заметит. Или спровоцировать бешеную утечку радиации на той же Чернобыльской АЭС с прицелом на то, что заразят Белоруссию и часть России", — сказал Сатановский в интервью на YouTube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса".

Сатановский считает, что другими целями Украины могут стать Курская, Воронежская или Ленинградская АЭС.