Сатановский: Украина может взорвать "грязную бомбу" в Чернобыле
Российский учёный, политолог Евгений Сатановский считает, что сейчас мир идёт к ядерной войне. Поводом для неё могут стать действия Украины — попытка нанести удар по какому-нибудь объекту российской атомной энергетики. Также, как считает Сатановский, Киев может пойти на подрыв так называемой "грязной бомбы" на территории Чернобыльской АЭС.
"Мы идём к ядерной войне, мы к ней идём. С моей точки зрения, если на Украине грохнет любой ядерный объект — любой может взорваться, эти ребята могут запросто запустить "грязную бомбу" в Чернобыль. Её там собрать — вообще даже никто не заметит. Или спровоцировать бешеную утечку радиации на той же Чернобыльской АЭС с прицелом на то, что заразят Белоруссию и часть России", — сказал Сатановский в интервью на YouTube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса".
Сатановский считает, что другими целями Украины могут стать Курская, Воронежская или Ленинградская АЭС.
"С моей точки зрения, если что-то из этого произойдёт, тогда надо бить по Вашингтону. И не тактическим. Это надо понимать, и не уверять наших американских соседей по планете, что "нет, мы не применим", а честно сказать: "Ребята, вот если что-нибудь будет, то вам будет кирдык. Нам, наверное, тоже, но вам — сто процентов!" Тогда, только тогда есть шанс, что этого не будет", — заключил Сатановский.
Напомним, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием "грязной бомбы". А сотрудники ФСБ пресекли покупку цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Москву. Координировал действия задержанных гражданин Украины.
ТАСС / Александр Щербак