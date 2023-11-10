В Москве накрыли наркоклинику, где за год умерло пять пациентов

В Москве закрыли частную наркологическую клинику, где за год умерло пять человек. Зависимых в рехабе лечили запрещённым тяжёлым газом. Следователям предстоит выяснить, в связи с чем погибло столько людей.

Очевидец рассказывает о наркоклинике "Гармония медикал". Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, медцентр "Гармония медикал" работал на улице Цюрупы. Ранее клиника располагалась по другому адресу, но из-за постоянных нарушений центру пришлось съехать из прошлого здания. Наркологи брали за свои услуги космические деньги. К примеру, неделя проживания в клинике обходилась в 208 тысяч рублей. Пациентов просили рассказывать родственникам, что их лечат хорошо, чтобы те продолжали платить ещё и за дополнительные услуги. Зависимых, которых что-то не устраивало, просто выбрасывали на улицу.

Лекарственный препарат "Налтрексон". Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, полицейских заинтересовал ещё и способ лечения пациентов. Медики использовали инертный газ ксенон. Следователям предстоит выяснить, не связаны ли смерть пяти человек и такой лечебный метод. Не исключено, что жертв у клиники было больше. По словам главы Росздравнадзора по Москве и области Романа Курынина, если состояние человека из-за плохого лечения ухудшалось, таких пациентов отправляли в городские больницы.

Уточняется, что во время визита надзорных органов удалось спасти 36 пациентов, шесть из которых были в критическом состоянии. В это время в клинике находился всего лишь один врач, который даже не смог пояснить, как именно велось лечение. В настоящее время проверку проводят СК и Росздравнадзор.