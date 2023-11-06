Пациент взял медсестру в заложницы с помощью ручки для побега из рехаба в Казани
Республиканский наркологический диспансер Татарстана, где пациент взял медсестру в заложники © Обложка T.me / SHOT
Пациент рехаба захватил в заложники медсестру, угрожая заколоть её авторучкой, чтобы организовать себе побег из медучреждения в Казани. Заведующий отделением, чтобы спасти сотрудницу, вывез злоумышленника на своей машине с территории клиники. О происшествии сообщил SHOT.
По данным канала, сюжет триллера воплотился в жизнь в Республиканском наркодиспансере Татарстана 5 ноября. 44-летний мужчина, проходивший там лечение от алкогольной зависимости в течение последних двух недель, не выдержал жизни без спиртного.
Он понимал, что простой просьбы отпустить его будет недостаточно, поэтому решился на отчаянный поступок. Мужчина схватил медсестру, прижал авторучку к её шее и под угрозами проткнуть женщине горло приказал выпустить его с территории клиники. 61-летний завотделением не растерялся, согласился на все требования пациента и предложил доставить его, куда понадобится, на собственном авто. Того предложение устроило, он назвал адрес пункта назначения, но медсестру не отпустил. На протяжении всей поездки мужчина держал у шеи медработницы пишущую принадлежность.
Так втроём они и доехали до места, куда хотел попасть злоумышленник. По приезде он вытащил до полусмерти напуганную женщину из автомобиля и именно в этот момент его схватили сотрудники полиции. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Захват заложника", пациенту светит до 15 лет заключения в колонии.
А в ночь на 5 ноября вооружённый мужчина на автомобиле прорвал барьер безопасности в аэропорту Гамбурга и вылетел на взлётную полосу, после чего устроил несколько поджогов и открыл стрельбу. Позже выяснилось, что у него в заложниках находится четырёхлетняя дочь. Мотивом действий злоумышленника мог стать спор об опеке над малышкой. Аэропорт был закрыт, свыше 60 рейсов отменили. Спустя почти сутки захватчик отпустил дочь и сдался полиции.