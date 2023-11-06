Пациент взял медсестру в заложницы с помощью ручки для побега из рехаба в Казани

Пациент рехаба захватил в заложники медсестру, угрожая заколоть её авторучкой, чтобы организовать себе побег из медучреждения в Казани. Заведующий отделением, чтобы спасти сотрудницу, вывез злоумышленника на своей машине с территории клиники. О происшествии сообщил SHOT.

По данным канала, сюжет триллера воплотился в жизнь в Республиканском наркодиспансере Татарстана 5 ноября. 44-летний мужчина, проходивший там лечение от алкогольной зависимости в течение последних двух недель, не выдержал жизни без спиртного.

Он понимал, что простой просьбы отпустить его будет недостаточно, поэтому решился на отчаянный поступок. Мужчина схватил медсестру, прижал авторучку к её шее и под угрозами проткнуть женщине горло приказал выпустить его с территории клиники. 61-летний завотделением не растерялся, согласился на все требования пациента и предложил доставить его, куда понадобится, на собственном авто. Того предложение устроило, он назвал адрес пункта назначения, но медсестру не отпустил. На протяжении всей поездки мужчина держал у шеи медработницы пишущую принадлежность.