Экономист оценила, сколько можно заработать на "расхламлении"

Практически у каждого есть вещи, которые не носятся и которыми не пользуются, но и выбросить их жалко. Так и появляются в квартирах горы хлама. Однако если решить регулярно "расхламляться", то можно не только освободить пространство, но и подзаработать. Сколько можно выручить денег, если регулярно продавать что-то на онлайн-площадках, рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.