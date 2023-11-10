Экономист оценила, сколько можно заработать на "расхламлении"
Экономист Коваленко: Регулярно "расхламляясь", можно заработать от 3000 в месяц
Практически у каждого есть вещи, которые не носятся и которыми не пользуются, но и выбросить их жалко. Так и появляются в квартирах горы хлама. Однако если решить регулярно "расхламляться", то можно не только освободить пространство, но и подзаработать. Сколько можно выручить денег, если регулярно продавать что-то на онлайн-площадках, рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
"Если говорить о более конкретной стоимости вещей, то, к примеру, футболку могут продавать за 100 рублей и выше. Если регулярно выкладывать какие-то вещи и цена и качество будут соответствовать, то порядка трёх-пяти тысяч рублей в месяц на сайтах объявлений можно подзаработать. Но это без учёта объявлений о технике и крупных покупок", — подсчитала экономист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Место, где копится особенно много хлама, — балкон. Многие россияне используют его как склад для ненужных вещей, однако, если приложить немного усилий, можно сделать из него уютный уголок, где будет приятно проводить время. Как это сделать — читайте в материале Лайфа.
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