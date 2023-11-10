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10 ноября, 13:12

"Никто с голода не умрёт": Эксперт — о решении ГД отложить выплату компенсаций по советским вкладам

Эксперт Добромыслов: Владельцы советских вкладов получат компенсации

Решение Государственной думы отложить выплату компенсаций по советским вкладам до 2027 года не повлияет на граждан с низкими доходами и не приведёт к потрясениям в российской экономике. Об этом заявил руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов. Он подчеркнул, что владельцы вкладов получат компенсации, несмотря на то что история с выплатами затянулась.

"Есть вопросы, как будет проиндексировано, по каким правилам. Много есть, конечно, вопросов по этим вкладам. Но это не затрагивает людей с небольшими доходами. Это относится к людям, у которых есть средства, которые могут себя обеспечить и для которых эти средства не критичны", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда".

Эксперт подчеркнул, что "никто с голода не умрёт". По его мнению, Банк России должен дать статистку по людям, которые не получили средства, причём их число, как отметил специалист, небольшое и не исчисляется миллионами.

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Как сообщал Лайф, инициативы по компенсации дореформенных советских вкладов граждан в Госдуме разработали в октябре. Так, предлагалось перенести их в долговые обязательства банка, а также определить размеры компенсаций по сбережениям и начинать выплачивать их в приоритетном порядке россиянам старше 78 лет. Сегодня ГД во втором и третьем чтении одобрила закон о продлении приостановки начала выплаты полных компенсаций до 1 января 2027 года.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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