Очевидцы: Рухнувший возле Подольска мост недавно отремонтировали, но стало только хуже

Мост, который обрушился около деревни Кутьино под Подольском, уже имел проседания и вмятины. Об этом рассказал журналистам местный житель.

"Ездил с июля по мосту на велосипеде, последняя поездка прошла в среду. У моста были неприятные вмятины по обе стороны. Стыки тоже заделали недавно, но стало ещё хуже, потому что на них подпрыгивали", — указал очевидец в беседе с телеканалом "360".