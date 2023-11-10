Очевидцы: Рухнувший возле Подольска мост недавно отремонтировали, но стало только хуже
"360": Рухнувший под Подольском мост ремонтировался две недели назад
В деревне Кутьино возле подмосковного Подольска рухнул мост. Фото © Telegram / SHOT
Мост, который обрушился около деревни Кутьино под Подольском, уже имел проседания и вмятины. Об этом рассказал журналистам местный житель.
"Ездил с июля по мосту на велосипеде, последняя поездка прошла в среду. У моста были неприятные вмятины по обе стороны. Стыки тоже заделали недавно, но стало ещё хуже, потому что на них подпрыгивали", — указал очевидец в беседе с телеканалом "360".
По его словам, появлялось чёткое ощущение раскачки, когда по мосту проезжали машины. Другой очевидец рассказал, что мост перекрывали для косметического ремонта две недели назад. Тогда дорожные рабочие заделали трещины и маленькие ямки.
Напомним, что утром 10 ноября стало известно об обрушении моста в районе деревни Кутьино, которая находится рядом с подмосковным Подольском. В результате происшествия в дыру упал проезжавший автомобиль. Есть и пострадавшие: 60-летняя женщина получила серьёзные травмы груди и ног, а также ушиб головы.