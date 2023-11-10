В Челябинской области конюха заподозрили в сексе с 14-летней школьницей

В Челябинской области по подозрению в сексе с несовершеннолетней задержали мужчину, работавшего в одном из местных нацпарков. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По данным издания, интимная связь 48-летнего конюха с 14-летней девочкой продолжалась с июня по август. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранители, уже начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В случае подтверждения развращения школьницы мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы. Также возможен запрет заниматься определённой деятельностью.