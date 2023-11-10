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10 ноября, 13:00

В Челябинской области конюха заподозрили в сексе с 14-летней школьницей

В Челябинской области по подозрению в сексе с несовершеннолетней задержали мужчину, работавшего в одном из местных нацпарков. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По данным издания, интимная связь 48-летнего конюха с 14-летней девочкой продолжалась с июня по август. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранители, уже начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В случае подтверждения развращения школьницы мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы. Также возможен запрет заниматься определённой деятельностью.

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Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровском крае ищут маньяка-педофила, насиловавшего детей в заброшенном гараже. Пока известно как минимум о двух его жертвах. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", извращенцу грозит до 20 лет лишения свободы.

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Наталья Исакова
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