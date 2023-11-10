В Копейске обнаружили тело двухлетней девочки
В Челябинской области обнаружили тело двухлетней девочки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, всё произошло в городе Копейске в неблагополучной семье. Накануне вечером выпивающая мать ушла искать приключений и оставила ребёнка одного дома, а когда вернулась — малышка уже не дышала. При этом следов насильственной смерти на бездыханном теле погибшей обнаружено не было.
"[Тело девочки] направлено на судмедэкспертизу. Вскрытие покажет причину смерти", — уточнил собеседник издания.
Теперь в деле разбираются правоохранители. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, по факту смерти ребёнка проводится проверка.
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