Трамп считает "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой
Трамп: "Ядерное потепление" при Байдене грозит третьей мировой
Экс-президент США Дональд Трамп спрогнозировал, к чему могут привести действия нынешнего американского лидера. Он уверен, что из-за Джо Байдена могут пострадать все страны мира.
По словам Трампа, при нынешнем американском лидере Джо Байдене главная угроза в мире — это не глобальное потепление, а "ядерное потепление", которое может закончиться третьей мировой войной. Политик также назвал нынешнего главу Белого дома некомпетентным лидером.
"Он не может спуститься со сцены и найти лестницу, он не может связать и двух слов, но имеет дело и с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Главная угроза сейчас — это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной", — приводит слова политика телеканал Univision.
Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря о возможной победе бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году, провела аналогию с приходом Адольфа Гитлера к власти в Германии. Она подчеркнула, что избрание Трампа станет концом для Штатов.
ТАСС / Lynne Sladky