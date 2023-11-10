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10 ноября, 13:11

Трамп считает "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой

Трамп: "Ядерное потепление" при Байдене грозит третьей мировой

Экс-президент США Дональд Трамп спрогнозировал, к чему могут привести действия нынешнего американского лидера. Он уверен, что из-за Джо Байдена могут пострадать все страны мира.

По словам Трампа, при нынешнем американском лидере Джо Байдене главная угроза в мире — это не глобальное потепление, а "ядерное потепление", которое может закончиться третьей мировой войной. Политик также назвал нынешнего главу Белого дома некомпетентным лидером.

"Он не может спуститься со сцены и найти лестницу, он не может связать и двух слов, но имеет дело и с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Главная угроза сейчас — это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной", — приводит слова политика телеканал Univision.

Байден запутался в подаренной ему футболке

Байден запутался в подаренной ему футболке

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря о возможной победе бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году, провела аналогию с приходом Адольфа Гитлера к власти в Германии. Она подчеркнула, что избрание Трампа станет концом для Штатов.

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ТАСС / Lynne Sladky

Ян Поланин
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