Трамп считает "ядерное потепление" при Байдене главной мировой угрозой

"Он не может спуститься со сцены и найти лестницу, он не может связать и двух слов, но имеет дело и с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Главная угроза сейчас — это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной", — приводит слова политика телеканал Univision.