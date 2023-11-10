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10 ноября, 12:52

"Надо быть готовыми": Военный эксперт оценил вероятность ударов по России с неожиданной стороны

Военный эксперт Прохватилов: Запад может ударить по Крыму со стороны Румынии

Истребители F-16, которые США обещали отправить на Украину, могут взлетать с территории Румынии. Военный эксперт и старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предупредил, что России необходимо подготовиться к ударам с этой стороны.

По его словам, управлять американскими самолётами будут хорошо подготовленные западные пилоты. Эксперт предположил, что лётчики Киева даже не будут задействованы. К слову, румынские войска тоже занимались освоением этого типа техники, говорит Прохватилов.

"Я думаю, что всё обойдётся без украинских пилотов, самолёты могут взлетать с территории Румынии с американскими пилотами и просто пускать ракеты. Потому, заглядывая вперёд, нам необходимо подготовиться к тому, что истребители F-16 могут взлетать именно с той стороны и пытаться наносить удары по Крыму, Черноморскому флоту", — указал специалист в беседе с "Лентой.ру".

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Напомним, что украинские пилоты уже начали учиться управлять американскими истребителями F-16. Об этом рассказал полковник ВВС Украины Игнат. По его словам, сейчас пилоты выполняют учения в воздухе. Некоторые из них летают вместе с инструкторами.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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