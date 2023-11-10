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10 ноября, 13:31

В США заявили о новых трудностях ЕС по обеспечению Украины снарядами

Bloomberg: Евросоюз вряд ли передаст Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года

Евросоюз, вероятно, не сможет выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС, вероятно, не сможет достичь цели по поставкам указанного количества снарядов к марту 2024 года", указано в статье.

Уточняется, что эта ситуация усложнит способность украинской стороны идти в ногу с российским производством. По информации агентства, в настоящее время Киеву было отправлено лишь 30% боеприпасов от изначального числа. Военная помощь Киеву заметно проседает из-за приближения президентских выборов в США и неоднозначной позиции стран – союзников ЕС.

Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине на $150 млн

Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине на $150 млн

А ранее Лайф рассказывал, что новый кабинет министров Словакии не одобрил идею отправки военной помощи Украине, которую предложило прошлое правительство. Уточняется, что тогда планировали передать Киеву боеприпасы на сумму свыше 40 миллионов евро.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Дарья Нарыкова
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