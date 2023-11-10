В США заявили о новых трудностях ЕС по обеспечению Украины снарядами
Bloomberg: Евросоюз вряд ли передаст Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года
Евросоюз, вероятно, не сможет выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"ЕС, вероятно, не сможет достичь цели по поставкам указанного количества снарядов к марту 2024 года", — указано в статье.
Уточняется, что эта ситуация усложнит способность украинской стороны идти в ногу с российским производством. По информации агентства, в настоящее время Киеву было отправлено лишь 30% боеприпасов от изначального числа. Военная помощь Киеву заметно проседает из-за приближения президентских выборов в США и неоднозначной позиции стран – союзников ЕС.
А ранее Лайф рассказывал, что новый кабинет министров Словакии не одобрил идею отправки военной помощи Украине, которую предложило прошлое правительство. Уточняется, что тогда планировали передать Киеву боеприпасы на сумму свыше 40 миллионов евро.
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